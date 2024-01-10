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14:51, 10 января 2024Спорт

Казахстанский футболист сравнил жизнь в России и Европе

Казахстанец Жуков заявил, что жить в России ему понравилось больше, чем в Европе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Полузащитник китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков рассказал об опыте выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

По словам хавбека, игравшего за екатеринбургский «Урал», в России стиль жизни ему понравился больше, чем в Европе. «Мне он хорошо подошел. Жизнь очень комфортная, люди добрые. А в плане футбола я не увидел большой разницы: качественная инфраструктура, высокий уровень лиги — что еще надо футболисту?» — отметил Жуков.

Жуков играл в «Урале» в 2016 году, до этого он выступал в чемпионатах Бельгии и Нидерландов. В активе полузащитника 21 матч в составе сборной Казахстана.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сравнила уровень комфорта жизни в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент Москва намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.

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      Алексей Гусев
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