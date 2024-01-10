Косметолог назвала простые способы избавиться от акне

Дерматолог, косметолог Алина Купцова рассказала, что акне есть у 85 процентов молодых людей, а в зрелом возрасте это заболевание встречается реже. В комментарии для «Ленты.ру» она также назвала простые способы избавиться от этой проблемы.

Врач обратила внимание на то, что главное в лечении акне — это понять причину его возникновения. По ее словам, в большинстве случаев акне — это только лишь кожное заболевание, развивающееся из-за особенностей работы сальных желез. Избыточное выделение кожного сала и приводит к покраснению и воспалению желез.

Однако случается, что проблемы с кожей возникают из-за нарушения гормонального фона, при этом начинается избыточный рост волос и грубеет голос, продолжила собеседница «Ленты.ру». В этом случае необходима консультация эндокринолога.

Для улучшения состояния кожи необходимо правильно и разнообразно питаться, добавила Купцова. Вопреки распространенному мнению, сладкое и молочные продукты не являются причиной заболевания, а могут выступать лишь как обостряющий фактор при их избыточном потреблении.

При лечении акне в первую очередь требуется коррекция домашнего ухода, так как во время длительного воспаления нарушается защитный кожный барьер и происходит обезвоживание кожи. Именно испарение влаги запускает защитный механизм усиленного выделения кожного сала Алина Купцова дерматолог, косметолог

Для скорейшего избавления от акне следует регулярно проводить мягкое очищение и интенсивное увлажнение кожи, рассказала дерматолог. Однако, предупредила специалистка, при сильном воспалении чистку нужно проводить с осторожностью, чтобы не спровоцировать распространение инфекции и предотвратить образование рубцов.

«Золотым стандартом лечения акне являются ретиноиды — производные витамина А, — прокомментировала дерматолог. — При легких формах достаточно наружных аптечных кремов или гелей. Их используют длительно ежедневно, а далее при достижении стойкого результата — для профилактики».

При сильном воспалении с образованием рубцов врач назначает лечения системными ретиноидами и дальнейшим переходом на длительную поддерживающую наружную терапию, разъяснила дерматолог.

После лечения акне врач может назначить процедуры для устранения застойных пятен, пигментации или рубцов. Это могут быть осветляющие пилинги и мезотерапия, игольчатый радиочастотный лифтинг или лазерная шлифовка, фотоомоложение для коррекции красноты и расширенных сосудов Алина Купцова дерматолог, косметолог

Ранее косметолог Лионела Лакатуш назвала правила ухода за мужской кожей после 30 лет. Она отметила, что мужская кожа прежде всего требует такого же тщательного очищения, как и женская.