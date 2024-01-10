Косметолог назвала простые способы избавиться от акне
Дерматолог, косметолог Алина Купцова рассказала, что акне есть у 85 процентов молодых людей, а в зрелом возрасте это заболевание встречается реже. В комментарии для «Ленты.ру» она также назвала простые способы избавиться от этой проблемы.
Врач обратила внимание на то, что главное в лечении акне — это понять причину его возникновения. По ее словам, в большинстве случаев акне — это только лишь кожное заболевание, развивающееся из-за особенностей работы сальных желез. Избыточное выделение кожного сала и приводит к покраснению и воспалению желез.
Однако случается, что проблемы с кожей возникают из-за нарушения гормонального фона, при этом начинается избыточный рост волос и грубеет голос, продолжила собеседница «Ленты.ру». В этом случае необходима консультация эндокринолога.
Для улучшения состояния кожи необходимо правильно и разнообразно питаться, добавила Купцова. Вопреки распространенному мнению, сладкое и молочные продукты не являются причиной заболевания, а могут выступать лишь как обостряющий фактор при их избыточном потреблении.
При лечении акне в первую очередь требуется коррекция домашнего ухода, так как во время длительного воспаления нарушается защитный кожный барьер и происходит обезвоживание кожи. Именно испарение влаги запускает защитный механизм усиленного выделения кожного сала
Для скорейшего избавления от акне следует регулярно проводить мягкое очищение и интенсивное увлажнение кожи, рассказала дерматолог. Однако, предупредила специалистка, при сильном воспалении чистку нужно проводить с осторожностью, чтобы не спровоцировать распространение инфекции и предотвратить образование рубцов.
«Золотым стандартом лечения акне являются ретиноиды — производные витамина А, — прокомментировала дерматолог. — При легких формах достаточно наружных аптечных кремов или гелей. Их используют длительно ежедневно, а далее при достижении стойкого результата — для профилактики».
При сильном воспалении с образованием рубцов врач назначает лечения системными ретиноидами и дальнейшим переходом на длительную поддерживающую наружную терапию, разъяснила дерматолог.
После лечения акне врач может назначить процедуры для устранения застойных пятен, пигментации или рубцов. Это могут быть осветляющие пилинги и мезотерапия, игольчатый радиочастотный лифтинг или лазерная шлифовка, фотоомоложение для коррекции красноты и расширенных сосудов
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