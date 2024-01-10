Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:07, 10 января 2024Забота о себе

Косметолог назвала простые способы избавиться от акне

Фото: Fleur Kaan / Unsplash

Дерматолог, косметолог Алина Купцова рассказала, что акне есть у 85 процентов молодых людей, а в зрелом возрасте это заболевание встречается реже. В комментарии для «Ленты.ру» она также назвала простые способы избавиться от этой проблемы.

Врач обратила внимание на то, что главное в лечении акне — это понять причину его возникновения. По ее словам, в большинстве случаев акне — это только лишь кожное заболевание, развивающееся из-за особенностей работы сальных желез. Избыточное выделение кожного сала и приводит к покраснению и воспалению желез.

Однако случается, что проблемы с кожей возникают из-за нарушения гормонального фона, при этом начинается избыточный рост волос и грубеет голос, продолжила собеседница «Ленты.ру». В этом случае необходима консультация эндокринолога.

Для улучшения состояния кожи необходимо правильно и разнообразно питаться, добавила Купцова. Вопреки распространенному мнению, сладкое и молочные продукты не являются причиной заболевания, а могут выступать лишь как обостряющий фактор при их избыточном потреблении.

При лечении акне в первую очередь требуется коррекция домашнего ухода, так как во время длительного воспаления нарушается защитный кожный барьер и происходит обезвоживание кожи. Именно испарение влаги запускает защитный механизм усиленного выделения кожного сала

Алина Купцовадерматолог, косметолог

Для скорейшего избавления от акне следует регулярно проводить мягкое очищение и интенсивное увлажнение кожи, рассказала дерматолог. Однако, предупредила специалистка, при сильном воспалении чистку нужно проводить с осторожностью, чтобы не спровоцировать распространение инфекции и предотвратить образование рубцов.

«Золотым стандартом лечения акне являются ретиноиды — производные витамина А, — прокомментировала дерматолог. — При легких формах достаточно наружных аптечных кремов или гелей. Их используют длительно ежедневно, а далее при достижении стойкого результата — для профилактики».

При сильном воспалении с образованием рубцов врач назначает лечения системными ретиноидами и дальнейшим переходом на длительную поддерживающую наружную терапию, разъяснила дерматолог.

После лечения акне врач может назначить процедуры для устранения застойных пятен, пигментации или рубцов. Это могут быть осветляющие пилинги и мезотерапия, игольчатый радиочастотный лифтинг или лазерная шлифовка, фотоомоложение для коррекции красноты и расширенных сосудов

Алина Купцовадерматолог, косметолог
Материалы по теме:
Что такое коллаген? И для чего он нужен
Что такое коллаген?И для чего он нужен
28 апреля 2023
Прыщи на лице: причины и лечение акне
Прыщи на лице:причины и лечение акне
24 июня 2023
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
Кожа в отпуске может испортиться. Как правильно за ней ухаживать, когда палит солнце? А что из косметички оставить дома?
30 июля 2023

Ранее косметолог Лионела Лакатуш назвала правила ухода за мужской кожей после 30 лет. Она отметила, что мужская кожа прежде всего требует такого же тщательного очищения, как и женская.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      В Британии рассказали о разочаровании Германии в ряде стран из-за помощи Украине

      Сотрудник банка назвал свиньей и стал угрожать матери участника СВО из-за долга

      19-летний россиянин расправился с 15-летней сестрой после ссоры

      50-летний российский хоккеист высказался о решении возобновить карьеру

      Кристина Асмус похвасталась фигурой после праздников

      Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали на 50 тысяч рублей

      Сжегшего российский паспорт певца Шарлота оставили в СИЗО

      Чистоплотная мышь стала каждую ночь наводить порядок в сарае у фотографа

      Сдавшийся в плен боец ВСУ заявил об отсутствии желания воевать у сослуживцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости