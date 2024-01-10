На Украине раскритиковали доработанный законопроект о мобилизации

Депутат Рады Федина: доработанный законопроект о мобилизации хуже предыдущего

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина в эфире телеканала «Прямой» раскритиковала доработанный законопроект о мобилизации, отметив, что он стал хуже предыдущей версии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Доработанная версия правительственного законопроекта еще хуже той, которая была представлена первоначально. Хуже, потому что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны», — заявила парламентарий.

Она добавила, что Антикоррупционный комитет Украины заявил о высоких коррупционных рисках в новом законе. Социальный комитет считает, что в документе есть ряд норм, которые не касаются темы законопроекта.

Федина пояснила, что в новой редакции затрагиваются вопросы, связанные с внесением в реестр данных, не влияющих на процесс мобилизации. Депутат назвала это вмешательством в личную жизнь потенциального призывника, указав, что еще одной доработки не избежать.

Ранее правительство Украины внесло законопроект с предложением ужесточить наказание за нарушения правил военного учета и мобилизации.

9 января стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации. Четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту.

