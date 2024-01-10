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07:21, 10 января 2024Россия

Появились подробности об угрожавшем свернуть шею ребенку в Москве мигранте

SHOT: до нападения на шестилетнюю девочку в Москве мигрант пил алкоголь неделю

До того, как напасть на шестилетнюю девочку в Москве и начать угрожать ей свернуть шею, мигрант из Киргизии употреблял алкоголь в течение недели. Такие подробности случившегося сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, 43-летний мужчина начал пить еще в новогоднюю ночь, а 1 января из-за похмелья он потерял сознание на улице. Мужчину госпитализировали в больницу, но затем отпустили.

Приезжий продолжил праздновать Новый год и через неделю напал на ребенка. После случившегося его отправили в психиатрическую лечебницу.

О происшествии в столице стало известно в понедельник, 9 января. Дошкольница вместе с родителями приехала в магазин на Новочеркасский бульвар. Возле прилавков мимо них проходил незнакомый мужчина — внезапно он схватил девочку за шею. Известно, что мигрант прибыл в Москву около трех недель назад, в момент нападения он был в невменяемом состоянии.

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после угроз уроженца Киргизии свернуть шею шестилетней девочке. Сейчас правоохранители смотрят записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев произошедшего. О какой именно статье идет речь, пока не уточняется.

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      Анастасия Шейкина
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