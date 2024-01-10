Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель», — пояснил глава региона.

На данный момент пострадавший доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Помимо того, при обстреле повреждения получил автотранспорт. На место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

Это уже третий обстрел Брянской области за день. До этого Богомаз сообщал об атаке на село Лемешовка. ВСУ выпустили по нему более 14 снарядов, добавил он. Затем противник обстрелял село Азаровка. Между сообщениями о первых двух обстрелах в Telegram-канале главы области прошло две минуты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.