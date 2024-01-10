Путина научили чукотскому языку

Президента России Владимира Путина в Анадыре научили фразе на чукотском языке

Президента России Владимира Путина в Анадыре во время поездки в Чукотский автономный округ научили фразе на чукотском языке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

К президенту обратилась местная жительница, которая рассказала главе государства, как здороваться на чукотском. Она также отметила, что в чукотском женщины и мужчины говорят по-разному. Так она ответила на вопрос Путина о том, будет ли ответ на приветствие одинаков для каждого из гендеров.

«Я почему этот вопрос (про различия в приветствиях — прим. «Ленты.ру») задаю, потому что в разных языках ответы и вопросы у женщин и мужчин звучат по-разному. Поэтому если мужчина отвечает по-женски, понятно, кто его учил языку», — отметил российский лидер.

Путин повторил за жительницей Чукотки фразу-приветствие, которая дословно переводится «ты пришел?» и ответ на нее.

Как сообщалось ранее, Путин впервые прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой в качестве президента — он посетит город Анадырь. Путин обещал посетить регион еще в 2018 году.