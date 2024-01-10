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18:47, 10 января 2024Спорт

Российская гольфистка рассказала о предоставленной ей в США охране

Российская гольфистка Наталия Гусева заявила, что в США ей предоставили охрану

Кадр: ROAD2LPGA / YouTube

Российская гольфистка Наталия Гусева рассказала, что в США ей предоставили охрану. Ее слова приводит РИА Новости.

Гусева обратила внимание на то, что выступает под нейтральным флагом и без гимна. «Очень благодарна, что мне сразу же поставили охрану. Но в большей степени к тебе относятся как к спортсмену, а не как к врагу», — заявила гольфистка. Она подчеркнула, что получает критические комментарии, однако не обращает на них внимания.

7 декабря 2023 года Гусева стала первой россиянкой-членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA). Она поблагодарила тренера и членов семьи, которые были с ней в самые трудные времена.

6 мая Международная федерация гольфа допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. В IGF заявили, что россияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях в качестве индивидуальных спортсменов — без каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией и их национальной федерацией.

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      Анастасия Борисова
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