Стратегическую подлодку «Князь Пожарский» спустят на воду в январе

ТАСС: АПЛ «Князь Пожарский» проекта 955А спустят на воду в конце января

Стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» выведут из эллинга и спустят на воду в конце января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Восьмой по счету "стратег" семейства "Борей" будет выведен из эллинга "Севмаша" и спущен на воду для достройки в конце января», — сказал он.

Официального подтверждения этой информации нет.

«Князь Пожарский» — пятая АПЛ, строящаяся по модернизированному проекту 955А. Закладка корабля состоялась в декабре 2016 года. Подлодки этого проекта несут по 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава». Также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

В декабре генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко сообщил, что «Князь Пожарский» сойдет со стапелей в соответствии с графиком.

В том же месяце министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Военно-морской флот России получит в 2024 году АПЛ «Князь Пожарский» и еще три подлодки.