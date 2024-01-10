РИА Новости: пленный военный ВСУ рассказал о призыве женщин до 60 лет

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали призывать женщин до 60 лет, заявил пленный украинский военный Роман Калиниченко. Об этом сообщает РИА Новости

Калиниченко отметил, что помимо мужчин от 18 до 60 лет в ряды ВСУ призываются и женщины. «Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — рассказал он.

Также украинский пленный подчеркнул, что территориальные центры комплектования (ТЦК) забирают людей, несмотря на возрастные ограничения. Как добавил российский военнослужащий с позывным Хазар, работавший с Калиниченко, в подразделении ВСУ на том же направлении служил 64-летний мужчина, которого сотрудники ТЦК насильно мобилизовали, когда он вышел из дома в магазин за хлебом.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник оценил мобилизационный потенциал Украины в три миллиона человек. Он уточнил, что если к числу прибавить количество всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, то цифра может вырасти до десяти миллионов, но этот резерв будет плохо обучен и слабо мотивирован.