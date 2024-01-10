В Кремле раскрыли детали поездки Путина по Чукотке на снегоболотоходе

Песков о поездке Путина по Чукотке на снегоболотоходе: зимник еще не отрыт

Прибывший на Чукотку президент России Владимир Путин добирался до Анадыря маршрутом, который официально еще не открыт. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.

Президент приехал из аэропорта в Анадырь на снегоболотоходе.

По словам Пескова, зимник, которым воспользовался Путин, официально откроют только в феврале. «Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, отметил представитель Кремля. Вместе с тем перед проездом Путина зимник был неоднократно проведен сотрудниками передовой группы, добавил Песков.

Также Зарубин опубликовал видео из кабины снегоболотохода. На нем президент сидит на переднем пассажирском сиденье, через лобовое стекло видна наезженная дорога.

Во время общения с жителями Чукотки Путин рассказал о несостоявшейся поездке в Якутию. Визит в этот регион пришлось отменить из-за нелетной погоды. Глава государства пообещал посетить республику в будущем.