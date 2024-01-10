Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:54, 10 января 2024Экономика

В России назвали главную угрозу мировой экономике

Росконгресс назвал главной угрозой мировой экономике в 2024 году госдолг США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Растущий госдолг США и огромные суммы на его обслуживание названы главными рисками для глобальной экономики в 2024 году. Об этом говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события — 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — сказано в документе. Авторы доклада также заявили, что для Соединенных Штатов при текущей динамике соотношения доходов бюджета и госдолга будет «математически невозможно» с ним расплатиться.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Эксперты отмечают, что для покрытия расходов на обслуживание госдолга «перезапускать печатный станок в 2024 году нельзя», так как это вновь приведет к росту инфляции. Однако вариант с печатанием денег не исключен, и, по мнению авторов доклада, для этого США могут повторить сценарий 2008 года с крахом крупной компании. Тогда банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers стало началом мирового финансового кризиса.

Другим глобальным риском эксперты назвали президентские выборы в США, а также возможные общественные волнения и гражданское противостояние на этом фоне.

3 января государственный долг США преодолел отметку в 34 триллиона долларов. За 2023 год он вырос более чем на 4 триллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали новый российский дрон ночным кошмаром Украины. На что способно это оружие?

      В ДНР сообщили об оставлении ряда позиций украинской армией под Донецком

      Главком ВМФ России заявил о создании нового авианосца

      2023 год получил статус самого жаркого в истории

      Участников перестрелки в российском городе объявили в розыск

      Задержание россиянина за госизмену попало на видео

      Путин воспользовался необычным видом транспорта при посещении Чукотки

      Товарооборот России и Бразилии вырос почти вдвое

      Сжегший российский паспорт певец Шарлот выступил в суде с мольбой

      Бренд Miu Miu обругали за фото 16-летней дочери Миллы Йовович в трусах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости