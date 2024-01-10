В России назвали главную угрозу мировой экономике

Росконгресс назвал главной угрозой мировой экономике в 2024 году госдолг США

Растущий госдолг США и огромные суммы на его обслуживание названы главными рисками для глобальной экономики в 2024 году. Об этом говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события — 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски».

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — сказано в документе. Авторы доклада также заявили, что для Соединенных Штатов при текущей динамике соотношения доходов бюджета и госдолга будет «математически невозможно» с ним расплатиться.

Эксперты отмечают, что для покрытия расходов на обслуживание госдолга «перезапускать печатный станок в 2024 году нельзя», так как это вновь приведет к росту инфляции. Однако вариант с печатанием денег не исключен, и, по мнению авторов доклада, для этого США могут повторить сценарий 2008 года с крахом крупной компании. Тогда банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers стало началом мирового финансового кризиса.

Другим глобальным риском эксперты назвали президентские выборы в США, а также возможные общественные волнения и гражданское противостояние на этом фоне.

3 января государственный долг США преодолел отметку в 34 триллиона долларов. За 2023 год он вырос более чем на 4 триллиона долларов.