Watson: в России наблюдается экономический бум, несмотря на западные санкции

В России наблюдается экономический бум, несмотря на западные санкции. Об этом пишет швейцарский новостной портал Watson.

Отмечается, что еще меньше года назад многие экономисты ожидали, что российская экономика, подвергшаяся чрезвычайно жестким международным санкциям, останется в глубокой рецессии в 2023 году, однако вышло иначе. По словам эксперта Банка Финляндии Хели Симолы, рост российской экономики за 2023 год составит около 3 процентов. В то время как Финляндия, страны Прибалтики и даже Германия переживают жесткую рецессию, «Россия демонстрирует потрясающие экономические показатели», указано в материале.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя новые санкции, заявил о провале американских ограничений и назвал их неэффективными. Он указал, что экономика РФ показывает тенденцию к росту.

Между тем президент России Владимир Путин отмечал, что санкции западных государств стимулируют развитие отечественной экономики. Глава государства признал, что введенные в отношении Москвы ограничения доставляют ряд проблем и заставляют ее переносить ранее принятые решения.