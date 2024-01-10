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12:51, 10 января 2024Россия

В СПЧ назвали причину инцидента с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

Кабанов связал нападение на девочку в Москве с отсутствием контроля за приезжими
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов назвал нападение уроженца Киргизии на шестилетнюю девочку в Москве результатом отсутствия контроля за приезжающими в страну мигрантами. Об этом общественник написал в Telegram.

Кабанов считает, что нападения приезжих из стран Средней Азии и Закавказья на российских детей «перестают быть чем-то из ряда вон выходящим» и могут произойти днем, в людном месте и в присутствии родителей.

По мнению общественника, инцидент с уроженцем Киргизии пытаются списать на его возможную психическую болезнь или опьянение. Однако Кабанов считает, что причиной инцидента стало следствием полного отсутствия контроля за мигрантами и ощущения ими полной безнаказанности, что «и дальше будет приводить к таким страшным историям». «А мы, от мала до велика, в большинстве своем остаемся беззащитны, пока чужеродцы продолжают так развлекаться "для прикола". В искренность раскаяния задержанного я, увы, не верю», — написал член СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя инцидент, предложил проверять психическое здоровье мигрантов при получении ими патента на работу в России.

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О нападении приезжего из Киргизии на шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре Москвы стало известно 9 января. Мужчина, находясь в невменяемом состоянии, схватил ребенка за шею и заявил, что свернет ему шею. Из-за поведения мигранта на место происшествия вызвали скорую психиатрическую помощь.

Как выяснилось, 43-летний мужчина в течение недели употреблял алкоголь. 1 января из-за похмелья он потерял сознание на улице. Мигранта госпитализировали в больницу, однако отпустили, после чего он продолжил пить алкогольные напитки. 10 января столичное управление Следственного комитета России сообщило «Ленте.ру», нападавшего уже задержали.

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      Константин Лысяков
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