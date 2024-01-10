В США предупредили ВСУ о новом российском оружии

Newsweek: российские ударные беспилотники «Куб» станут проблемой для Украины

Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» станут проблемой для Украины. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Отмечается, что первоначальная версия оружия, которая была представлена в 2019 году, «уже обладала определенными потрясающими функциями». По данным издания, ожидается, что обновленная версия «обеспечит гораздо более мощный удар» по целям на Украине. Автор материала также сравнил новое российское оружие с «ночным кошмаром».

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В марте в госкорпорации «Ростех» рассказали, что западные санкции не повлияли на разработку оружия на новых физических принципах.