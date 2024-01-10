В США предупредили ВСУ о новом российском оружии
Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» станут проблемой для Украины. Об этом сообщает американское издание Newsweek.
Отмечается, что первоначальная версия оружия, которая была представлена в 2019 году, «уже обладала определенными потрясающими функциями». По данным издания, ожидается, что обновленная версия «обеспечит гораздо более мощный удар» по целям на Украине. Автор материала также сравнил новое российское оружие с «ночным кошмаром».
В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.
В марте в госкорпорации «Ростех» рассказали, что западные санкции не повлияли на разработку оружия на новых физических принципах.