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16:01, 11 января 2024Спорт

Африканские футболисты угрожали бойкотировать турнир из-за денег

Футболисты сборной Гамбии угрожали бойкотировать турнир, требуя выплатить премию

Фото: Jeanpierrekepseu / Wikimedia

Игроки сборной Гамбии угрожали футбольной федерации страны бойкотом Кубка африканских наций. Об этом сообщает L'Equipe.

Спортсмены не явились на последнюю тренировку перед вылетом на турнир. По словам министра спорта Гамбии Бакари Баджи, игроки сборной потребовали денежную премию в размере 500 тысяч евро за выход в финальную часть соревнований.

Баджи отметил, что это обычная ситуация для африканских команд. Он заявил, что футболистам уже выплатили по пять тысяч евро за участие в сборах в Саудовской Аравии.

Кубок африканских наций пройдет в Кот-д’Ивуаре с 13 января по 11 февраля.

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