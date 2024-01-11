Гигантские черные дыры в ранних галактиках оказались слишком массивными

arXiv: ранние гигантские черные дыры оказались слишком массивными

Астрономы обнаружили, что гигантские черные дыры в ядрах ранних галактик гораздо массивнее, чем ожидалось. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В близлежащих галактиках, подобных Млечному Пути, общая масса звезд значительно превышает массу центральной сверхмассивной черной дыры в соотношении 1000 к 1. Однако оказалось, что в далеких галактиках с большим красным смещением соотношение падает до 100 к 1, 10 к 1 или даже 1 к 1.

Ученые провели статистический анализ выборки из 21 галактики, находящейся на расстоянии от 12 до 13 миллиардов световых лет. Эти галактики содержат центральные черные дыры с массой в 10-100 миллионов масс Солнца. Несмотря на то что эта масса на порядки меньше массы современных сверхмассивных черных дыр, она все еще слишком большая по сравнению с предсказанными значениями.

По мнению астрономов, новые данные подтверждают сценарий, согласно которому зародыши сверхмассивных черных дыр возникли в результате прямого гравитационного коллапса гигантских газовых облаков.