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21:27, 11 января 2024Спорт

«Динамо» обыграло ЦСКА в дерби в рамках матча КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в дерби в рамках матча КХЛ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московское Динамо на выезде обыграло ЦСКА в столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 января, и завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых. В составе победителей голами отметились Егор Римашевский, Никита Гусев, Иван Муранов и Седрик Пакетт. У армейцев отличились Колби Уильямс и Антон Слепышев.

Динамо в следующем матче 13 января на своей площадке примет нижегородское «Торпедо». ЦСКА спустя два дня на выезде встретится с «Автомобилистом».

В активе «Динамо» 70 очков, команда находится на втором месте в Западной конференции. ЦСКА набрал 56 очков и занимает шестую позиию в той же конференции.

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      Алексей Гусев
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