Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:58, 11 января 2024Силовые структуры

Названы причины закрытия проводившего голую вечеринку Ивлеевой ночного клуба

Ъ: суд закрыл Mutabor из-за грызунов и других нарушений санитарных требований

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Отсутствие термометров на складе с пивом, трещины на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов могли послужить причиной для принятия судом решения о закрытии на 90 суток московского клуба Mutabor, где проходила голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Слушания по заявлению Роспотребнадзора о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в Лефортовском суде столицы проходили в закрытом режиме. Тем не менее, изданию стало известно, что ведомство предоставило суду материалы проверки в заведении, выявившей в помещениях признаки наличия грызунов и насекомых, переносящих заболевания, неправильное проведение дезинсекционной обработки, на стенах, потолке, полу, барных стойках и оборудовании есть следы грязи и пыли. В целом Роспотребнадзор оценил как «крайне неудовлетворительное» состояние помещений клуба.

10 января Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток. Его владельца — компанию «Арт центр» — признали виновным по статье 6.6. («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах») КоАП РФ. Приостановка деятельности клуба исчисляется с 27 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор требует привлечения владельцев клуба к ответственности из-за присутствия на голой вечеринке больного инфекционным заболеванием.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США вновь начали импортировать нефть из России. Перерыв в поставках составил полтора года

      Привычку пить кофе сразу после пробуждения назвали вредной

      Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

      В России решили вдвое больше зарабатывать на лотереях

      Судившийся с россиянами производитель спиртного привезет в страну новый бренд

      Зеленский приехал в Таллин

      Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

      В Китае показали расследование о преступлениях высокопоставленных коррупционеров

      Иностранной блогерше пришлось скрывать лицо после процедуры «русские губы»

      Названы особенности модернизированного дрона «Куб»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости