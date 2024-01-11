Названы причины закрытия проводившего голую вечеринку Ивлеевой ночного клуба

Ъ: суд закрыл Mutabor из-за грызунов и других нарушений санитарных требований

Отсутствие термометров на складе с пивом, трещины на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов могли послужить причиной для принятия судом решения о закрытии на 90 суток московского клуба Mutabor, где проходила голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Слушания по заявлению Роспотребнадзора о нарушении санитарно-эпидемиологических требований в Лефортовском суде столицы проходили в закрытом режиме. Тем не менее, изданию стало известно, что ведомство предоставило суду материалы проверки в заведении, выявившей в помещениях признаки наличия грызунов и насекомых, переносящих заболевания, неправильное проведение дезинсекционной обработки, на стенах, потолке, полу, барных стойках и оборудовании есть следы грязи и пыли. В целом Роспотребнадзор оценил как «крайне неудовлетворительное» состояние помещений клуба.

10 января Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба Mutabor на 90 суток. Его владельца — компанию «Арт центр» — признали виновным по статье 6.6. («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах») КоАП РФ. Приостановка деятельности клуба исчисляется с 27 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор требует привлечения владельцев клуба к ответственности из-за присутствия на голой вечеринке больного инфекционным заболеванием.