«Калашников» поставит ракеты «Вихрь-1» за рубеж

«Калашников»: ракеты «Вихрь-1» поставят одному из дружественных государств

Концерн «Калашников» заключил экспортный контракт на поставку сверхзвуковых противотанковых ракет «Вихрь-1» за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства», — говорится в сообщении. Какое именно государство, не раскрывается.

В концерне также отметили, что в 2023 году поставки ракет «Вихрь-1», «Стрела», узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов успешно выполнили. Кроме того, концерн провел работы по освоению новой высокоточной техники. В сообщении добавили, что объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45 процентов.

Управляемые ракеты «Вихрь-1» предназначены для поражения бронетехники, малоскоростных воздушных целей и укреплений противника. Ракета способна пробить до 750 миллиметров брони за динамической защитой. Максимальная дальность поражения целей составляет 8 километров.

В ноябре стало известно, что «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.