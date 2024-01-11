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10:19, 11 января 2024Спорт

Лидера РПЛ упрекнули за несдержанные обещания

Агент хавбека Ахметова Гегечкори рассказал, что «Краснодар» не сдержал обещания
Ильзат Ахметов (слева)

Ильзат Ахметов (слева). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ираклий Гегечкори, агент российского полузащитника Ильзата Ахметова, рассказал о причинах перехода игрока из «Краснодара» в «Зенит». Его слова приводит «Чемпионат».

Гегечкори упрекнул «Краснодар» — лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) — за несдержанные обещания. «Нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции "восьмерки", либо на позиции "десятки". Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча», — объяснил он.

Агент добавил, что при желании команда могла сохранить хавбека. «Но оценка Ильзата "Краснодаром" не соответствовала нашим ожиданиям», — резюмировал Гегечкори.

«Зенит» объявил о переходе Ахметова 9 января. Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан до конца сезона-2025/2026 с опцией продления еще на один сезон. В текущем сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на два очка. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.

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      Дарья Коршунова
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