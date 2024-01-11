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18:57, 11 января 2024Россия

Медведев заявил о выполнении задач по доукомплектованию армии

Медведев: задачи по доукомплектованию армии выполнены в полном объеме

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Задачи по доукомплектования Российской армии, поставленные президентом Владимиром Путиным, выполнены в нужные сроки и в полном объеме. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками, запись которого опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи он также сообщил, что всего за 2023 год на службу в Вооруженные силы России поступили 420 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев.

«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», — сказал он.

Ранее Путин подписал разрешил Росгвардии иметь а своем составе добровольческие формирования. На участников таких подразделений будут распространяться те же льготы и социальные гарантии, которые действуют для мобилизованных и контрактников Российской армии.

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      Сергей Истомин
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