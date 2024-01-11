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14:51, 11 января 2024Наука и техника

Мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО усилят

Защиту ТОС-1А «Солнцепек» от ПТУР и дронов-камикадзе усилят

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Защиту экипажа и оборудования тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» от противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе планируется усилить. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на патент, полученный Омским заводом транспортного машиностроения («Омсктрансмашем»), в котором описана ТОС-1А «Солнцепек» с бортовыми экранами динамической защиты, которые повышают защиту экипажа и оборудования от атак ПТУР и дронов-камикадзе.

Таким образом система, которая, по оценке военного эксперта, директора Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковника в отставке Юрия Кнутова, является мощнейшим оружием Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО), получит «вертикальный фальшборт, на котором посредством болтового соединения установлены бортовые экраны встроенной динамической защиты».

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В октябре 2023 года польское издание Interia написало, что применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» на Украине стало плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле 2023-го в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая система навигации для боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» успешно прошла испытания.

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      Иван Потапов
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