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10:14, 11 января 2024Среда обитания

Названы города для выгодной покупки квартир под сдачу в аренду

«Мир квартир»: выгоднее всего покупать квартиры под сдачу в Магнитогорске

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Среди российских городов Магнитогорск оказался самым выгодным для покупки новостроек под сдачу в аренду. Наиболее подходящие для инвестиций в недвижимость города назвали эксперты «Мира квартир», передает РИА Новости.

В Магнитагорске доходность от сдачи новых квартир составляет 7,5 процента годовых, а срок окупаемости — 13,4 года. Хорошие показатели также оказались у объектов в Якутске, Грозном, Улан-Удэ и Махачкале. При этом наименее выгодными для таких инвестиций стали Новокузнецк, Белгород, Москва, Пенза и Курск.

Доходность от жилья в Москве составляет 3,6 процента, а окупаемость — 27,8 года. В Подмосковье показатели достигают 4,7 процента и 21,4 года, в Санкт-Петербурге — 4,1 процента и 24,5 года. В среднем по России доходность новых квартир оказалась на уровне 4,8 процента, а срок окупаемости — 21 года.

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В случае со вторичными квартирами, самым выгодным городом является Астрахань (8,7 процента и 11,5 года). Эксперты также советуют рассмотреть Якутск, Мурманск, Грозный и Нижний Тагил. В списке наименее выгодных городов вновь оказалась Москва (3,8 процента и 26,2 года), а также Севастополь, Белгород, Брянск и Курск. В Московской области доходность «вторички» достигает 5,5 процента, окупаемость — 18,1 года. В Петербурге эти показатели составляют 4,7 процента и 21,2 года. При этом в среднем по стране доходность от готового жилья достигает 5,6 процента, а окупаемость — 18 лет.

Ранее стало известно, что съемное жилье в крупных российских городах подорожало. Лидером роста ставок стал Киров, где стоимость аренды «однушек» поднялась на 53 процента, «двушек» — на 44 процента, а «трешек» — на 78 процентов.

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      Александра Качан
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