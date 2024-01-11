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07:55, 11 января 2024Спорт

Олимпийская чемпионка по гимнастике показала фото в бикини

Каролина Севастьянова. Архивное фото

Каролина Севастьянова. Архивное фото. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию в бикини.

На снимке спортсменка позирует на пляже на берегу Индийского океана в черном купальнике. Она назвала природу вокруг невероятной. «Кто сравнивает Маврикий и Мальдивы, это не про это. Абсолютно разный отдых, разная природа, даже вода», — заявила гимнастка.

Севастьянова регулярно публикует в социальных сетях откровенные снимки. Ранее 28-летняя спортсменка позировала на Мальдивах в белой рубашке, с белым цветком в волосах и бюстгальтере, который наполовину обнажил ее грудь.

Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.

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      Анастасия Борисова
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