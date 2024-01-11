Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 11 января 2024Наука и техника

Разбившийся бомбардировщик ВВС США показали со спутника

Planet Labs показала спутниковые снимки бомбардировщика B-1 после крушения в США

Фото: Marc I. Lane / U.S. Air Force / Reuters

Американская компания Planet Labs показала спутниковый снимок, демонстрирующий последствия крушения стратегического бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США на авиабазе Эллсуорт 5 января. На изображение обратило внимание издание The Drive.

На снимке виден покрытый пеной B-1B возле взлетно-посадочной полосы (ВПП). В публикации подчеркнули, что самолет получил критические повреждения. В частности, носовая часть и одна секция фюзеляжа разбившегося бомбардировщика разрушились.

Судя по снимку, самолет ударился о землю перед ВПП, проехал по ней и свернул на площадку в северной части базы между ВПП и главной рулежной дорожкой.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022

В Командовании глобальных ударов ВВС США сообщили, что авиабаза сформирует комиссию для расследования инцидента. Результаты ее работы появятся через несколько месяцев.

Ранее в январе стало известно, что B-1B разбился при попытке посадки в ходе учебного полета. Все четыре члена экипажа благополучно катапультировались. Троих из них отпустили после оказания медицинской помощи на базе, а одного госпитализировали в местную больницу.

В декабре 2022 года издание 19ForyFive писало, что на вооружении американской бомбардировочной авиации стоит 141 самолет. В частности, из 100 выпущенных B-1B у ВВС США оставалось только 45 бомбардировщиков.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НАТО предрекли конец из-за Путина

      Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта

      Стало известно о выходе кандидата в президенты США из предвыборной гонки

      60-летняя актриса попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде

      В США призвали главу Пентагона уйти в отставку

      Главу инквизиции раскритиковали за книгу об оргазме и «ненасытных женщинах»

      Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер»

      В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной

      В России оценили отказ Трампа помочь Европе в случае нападения

      Разбившийся бомбардировщик ВВС США показали со спутника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости