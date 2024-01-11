Разбившийся бомбардировщик ВВС США показали со спутника

Planet Labs показала спутниковые снимки бомбардировщика B-1 после крушения в США

Американская компания Planet Labs показала спутниковый снимок, демонстрирующий последствия крушения стратегического бомбардировщика B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) США на авиабазе Эллсуорт 5 января. На изображение обратило внимание издание The Drive.

На снимке виден покрытый пеной B-1B возле взлетно-посадочной полосы (ВПП). В публикации подчеркнули, что самолет получил критические повреждения. В частности, носовая часть и одна секция фюзеляжа разбившегося бомбардировщика разрушились.

Судя по снимку, самолет ударился о землю перед ВПП, проехал по ней и свернул на площадку в северной части базы между ВПП и главной рулежной дорожкой.

В Командовании глобальных ударов ВВС США сообщили, что авиабаза сформирует комиссию для расследования инцидента. Результаты ее работы появятся через несколько месяцев.

Ранее в январе стало известно, что B-1B разбился при попытке посадки в ходе учебного полета. Все четыре члена экипажа благополучно катапультировались. Троих из них отпустили после оказания медицинской помощи на базе, а одного госпитализировали в местную больницу.

В декабре 2022 года издание 19ForyFive писало, что на вооружении американской бомбардировочной авиации стоит 141 самолет. В частности, из 100 выпущенных B-1B у ВВС США оставалось только 45 бомбардировщиков.