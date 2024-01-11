Россиянина признали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Колорадо» Ничушкина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина признали лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Благодаря дублю Ничушкина клуб победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата (3:0). При этом лучшим игроком встречи был признан голкипер Александр Георгиев, оформивший шатаут.

Второй звездой дня стал защитник «Даллас Старс» Эса Линделл, оформивший ассистентский хет-трик в игре против «Миннесоты Уайлд» (7:2). Третьей звездой выбрали форварда «Филадельфии Флайерс» Шона Кутюрье, который отдал результативную передачу и стал автором победного буллита в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2).

В текущем сезоне 28-летний Ничушкин провел 40 встреч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 20 результативных передач. Он делит первое место в списке лучших снайперов «Колорадо» текущего сезона с Натаном Маккинноном.