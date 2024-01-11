В плане трех стран НАТО по Черному морю увидели признаки сговора против России

Полковник Матвийчук: разминирование Черного моря может занять до полугода

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук увидел признаки военно-политического сговора против России в плане Турции, Румынии и Болгарии разминировать Черное море. Говоря о сроках самого разминирования, Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» предположил, что оно может занять до полугода.

Ранее Турция, Румыния и Болгария договорились о создании группы по разминированию Черного моря. Отмечалось, что в деятельности группы по разминированию Черного моря будут участвовать только военно-морские силы трех стран, подписавших соответствующий меморандум.

«Я полагаю, что, кроме того, что идет разминирование тех мин, которые хаотично разбросали украинцы, там идет военно-политический сговор между странами НАТО о проверке возможности опоясать военными кораблями НАТО наши подступы. Скорее всего, там решается две проблемы: очистка моря и проверка расчетов возможности блокировать наш флот в Черном море», — сказал специалист.

Матвийчук также ответил на вопрос о возможных сроках разминирования черноморского бассейна. «Траление такого водоема как Черное море — это достаточно трудоемкий процесс. (...) Я думаю, что он займет от нескольких месяцев до полугода», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва направит 15 миллионов евро на разминирование Украины. По его мнению, коалиция может стать платформой помощи и для стран, которые не поддерживают Украину поставками вооружений. Анушаускас уточнил, что они могли бы принять участие в гуманитарном разминировании.