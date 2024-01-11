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16:15, 11 января 2024Мир

В плане трех стран НАТО по Черному морю увидели признаки сговора против России

Полковник Матвийчук: разминирование Черного моря может занять до полугода
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук увидел признаки военно-политического сговора против России в плане Турции, Румынии и Болгарии разминировать Черное море. Говоря о сроках самого разминирования, Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» предположил, что оно может занять до полугода.

Ранее Турция, Румыния и Болгария договорились о создании группы по разминированию Черного моря. Отмечалось, что в деятельности группы по разминированию Черного моря будут участвовать только военно-морские силы трех стран, подписавших соответствующий меморандум.

«Я полагаю, что, кроме того, что идет разминирование тех мин, которые хаотично разбросали украинцы, там идет военно-политический сговор между странами НАТО о проверке возможности опоясать военными кораблями НАТО наши подступы. Скорее всего, там решается две проблемы: очистка моря и проверка расчетов возможности блокировать наш флот в Черном море», — сказал специалист.

Матвийчук также ответил на вопрос о возможных сроках разминирования черноморского бассейна. «Траление такого водоема как Черное море — это достаточно трудоемкий процесс. (...) Я думаю, что он займет от нескольких месяцев до полугода», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

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      Кирилл Садовский
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