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21:21, 11 января 2024Мир

Словакия отказалась импортировать сахар с Украины

Премьер Фицо: Словакия сохранит запрет на импорт сельхозтоваров с Украины

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Словакия сохранит запрет на импорт с Украины некоторых сельскохозяйственных продуктов, включая сахар. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

Он объяснил, что отказ от ввоза продуктов питания связан с необходимостью защитить национальный рынок. Всего в Словакии с конца 2023 года под запретом оказались 14 видов украинской сельхозпродукции — мед, соевые бобы, ячмень, пшеница, кукуруза, мука, рапс, семена подсолнечника, отруби и сахар.

15 сентября Еврокомиссия не продлила введенное ранее временное эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. Словакия, Польша, и Венгрия и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

Ранее член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что рост доли импорта сельскохозяйственной продукции, в частности, с Украины создает несправедливую ситуацию на французском рынке. Он подчеркнул, что фермеры «выражают глубокое разочарование» из-за правительственной стратегии, которую они считают провальной.

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      Марина Совина
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