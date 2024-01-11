Украину предупредили о мощных ракетных ударах России

Генерал ВСУ Кривонос предрек самые мощные ракетные удары России впереди

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что страну ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Кривонос предупредил, что самые мощные удары России будут впереди. По его мнению, Москва способна выпустить «от 400 до 500 ракет» одновременно, однако «наверное, не пришло еще время для такого массового залпа».

Военный напомнил заявления украинских властей, что запасы ракет у российских войск якобы закончились. Он подчеркнул, что Москва хорошо восполняет свои ресурсы. «У них оборонная промышленность работает, в отличие от нашей», — заключил Кривонос.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны и военной инфраструктуре ВСУ. По его словам, также были атакованы военные базы Киева.