Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:33, 11 января 2024Бывший СССР

Украину предупредили о мощных ракетных ударах России

Генерал ВСУ Кривонос предрек самые мощные ракетные удары России впереди
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что страну ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Кривонос предупредил, что самые мощные удары России будут впереди. По его мнению, Москва способна выпустить «от 400 до 500 ракет» одновременно, однако «наверное, не пришло еще время для такого массового залпа».

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов». Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
ВСУ нанесли удар по тюрьме с пленными бойцами батальона «Азов».Огонь вели из HIMARS. Погибли более 50 украинцев
29 июля 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

Военный напомнил заявления украинских властей, что запасы ракет у российских войск якобы закончились. Он подчеркнул, что Москва хорошо восполняет свои ресурсы. «У них оборонная промышленность работает, в отличие от нашей», — заключил Кривонос.

5 января экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны и военной инфраструктуре ВСУ. По его словам, также были атакованы военные базы Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «В связи с недружественными действиями» МИД России вызвал посла Молдавии. Из-за чего Кишиневу заявили протест?

      Эквадор получит новую технику в обмен на старую российскую и украинскую

      В российском городе автокран потерял управление и протаранил 14 машин

      Украину предупредили о мощных ракетных ударах России

      На Украине предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

      В США обеспокоились последствиями конфликта Зеленского и Залужного

      Американский журналист предрек поражение Украине без помощи США

      Замужняя порноактриса снялась в ролике с любовником и рассказала о пользе измены

      В Германии заявили о переставших верить в победу Украины западных политиках

      Совбез ООН принял проект резолюции с осуждением атак хуситов в Красном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости