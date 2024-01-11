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11:31, 11 января 2024Наука и техника

США обвинили Россию и Китай в развертывании средств противодействия GPS

Минобороны США: Россия и Китай развертывают средства противодействия GPS

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия и Китай развертывают средства противодействия американской глобальной спутниковой навигационной системе Global Positioning System (GPS), тем самым превращая космос в пространство для ведения боевых действий. С таким обвинением в адрес Москвы и Пекина выступила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления в штате Колорадо чиновник заявила, что «сегодня, как никогда ранее, космос является неотъемлемой частью военных операций». По ее словам, соперники «понимают, в какой степени американский образ жизни и методы ведения войны США зависят от мощи в космосе, и они хотят подорвать наше преимущество в этой сфере».

Хикс утверждает, что Россия и Китай наращивают космический и противокосмический потенциалы, таким образом бросая вызов Соединенным Штатам.

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«Россия и Китай развивают свои военные доктрины так, чтобы они в большей степени касались космоса. Они развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других жизненно важных систем в космосе», — заявила замминистра.

В январе 2022 года издание The Drive написало, что Пентагон с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете Atlas V запустил на геосинхронную околоземную орбиту пару космических аппаратов Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), способных маневрировать в космосе и отслеживать состояние других спутников.

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      Иван Потапов
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