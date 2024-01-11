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14:21, 11 января 2024Мир

Суд ООН начал слушания по иску против Израиля

Международный суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР против Израиля по обвинению в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания продлятся с 11 по 12 января. Они начнутся с выступления южноафриканской делегации во главе с министром юстиции и исправительных учреждений страны Рональдом Ламолой.

В свою очередь, Израиль также предоставил собственную делегацию, которая выступит в пятницу со своей защитой.

30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, заявив, что действия Тель-Авива в секторе Газа являются геноцидом. В свою очередь, МИД Израиля обратился к другим странам с просьбой выступить против инициированного процесса.

Также действия южноафриканской стороны вызвали негативную реакцию израильских властей. В частности, президент Израиля Ицхак Герцог назвал иск ЮАР «ужасающим и нелепым».

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      Максим Габриелян
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