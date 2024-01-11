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09:04, 11 января 2024Интернет и СМИ

Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов

Володин: Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением, как треш-стримы. (...) Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке», — написал Володин.

По его словам, в Госдуме обсуждается ряд законодательных инициатив для решения проблемы треш-стримов, в частности, предлагается отнести их к информации, запрещенной к распространению, и обязать соцсети удалять такой контент. Также организаторов и участников подобных стримов могут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей. Помимо этого, предлагается сделать ведение треш-стримов отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков предложил наказывать россиян за проведение треш-стримов с несовершеннолетними. По его мнению, нарушителей нужно либо лишать свободы на срок до двух лет, либо штрафовать до двух миллионов рублей. Также сенатор попросил российские телеканалы не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу.

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      Евгения Наумова
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