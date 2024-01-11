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11:15, 11 января 2024Россия

ЦИК предложил уточнить статус кандидата в президенты России

Памфилова: ЦИК попросил законодателей уточнить статус кандидата в президенты

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) обратился к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты России. Об этом сообщила глава федерального органа Элла Памфилова на заседании, его трансляция ведется на сайте ЦИК.

«Поскольку в законодательстве у нас есть понятие "выдвинутый кандидат", "зарегистрированный кандидат", вокруг этого есть определенное недопонимание. (...) Сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека, и они, даже не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами» , — сказала Памфилова.

Она добавила, что мера необходима для того, чтобы понятие «кандидат в президенты России» не использовали преждевременно. Если человек претендует на такой статус, он должен сделать все грамотно, осуществить в соответствии с законом все процедуры, связанные с выдвижением на выборы.

Выборы главы государства в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, 33 кандидата заявили о намерении участвовать в выборах президента России. В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

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      Анастасия Шейкина
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