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16:57, 11 января 2024Спорт

У любителей фитнеса обнаружили склонность к пьянству

Любители фитнеса оказались более склонны к высокому потреблению алкоголя

Фото: Unsplash

Американские ученые обнаружили у любителей фитнеса склонность к пьянству. Результаты исследования доступны на сайте PubMed.

С помощью теста на беговой дорожке сравнивались здоровые люди с разным уровнем потребления алкоголя. Всего в исследовании приняли участие более 38 тысяч человек.

В ходе эксперимента было обнаружено, что более высокий уровень физической подготовки в значительной степени связан с более высоким потреблением алкоголя среди большой группы взрослых пациентов. Показатели оказались одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Ранее судья Московского марафона и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников развенчал миф о пользе пива после пробежки. Он призвал не увлекаться спиртными напитками, приведя в пример профессиональных атлетов, которые стараются соблюдать жесткий режим.

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      Андрей Стрельцов
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