Развенчан миф о пользе пива после пробежки

Судья марафонов Саветников опроверг информацию о пользе пива после пробежки

Судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников развенчал миф о пользе пива после пробежки. Его слова приводит «Газета.Ru»

Саветников опроверг информацию о пользе употребления пива после забега для восстановления водно-солевого баланса. Он призвал не увлекаться спиртными напитками, приведя в пример профессиональных атлетов, которые стараются соблюдать жесткий режим и не употреблять алкоголь в периоды сложных тренировок.

Судья добавил, что можно выпить безалкогольное пиво либо ограничиться водой. Он отметил, что это важно, так как во время забега кровь становится гуще и увеличивается нагрузка на сердце, которому сложнее перекачивать кровь такой консистенции.

15 октября тренер московского «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал об опасности алкоголя. Футбольный специалист заявил, что алкоголь в любых дозировках — это этиловый спирт.