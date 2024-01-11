В Госдуме отреагировали на региональные инициативы по усыплению бродячих собак

Депутат Госдумы Бурматов: нужно комплексно подходить к проблеме бездомных зверей

К проблеме бездомных животных, в том числе и собак, необходимо подходить комплексно. Так первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отреагировал на информацию о начале усыпления бродячих собак в Улан-Удэ. Его слова приводит «Газета.ru».

Парламентарий перечислил несколько мер, которые регионы могут использовать для решения вопроса бездомных животных. Среди них он назвал право регистрации животных, учет идентификации, штраф за выброшенных питомцев, штраф за самовыгул, запрет самовыгула, а также проведение льготной, бесплатной стерилизации.

После начала усыпления собак в Улан-Удэ волонтеры начали производить эвакуацию животных в другие регионы. По мнению парламентария, этот метод не является эффективным.

«Надо именно комплексно подходить к решению проблем безнадзорных животных, в том числе в вопросах пристройства. Когда их вывозят в другие регионы, мы понимаем, сколько стоит вывезти одну собаку. Но, например, в Нижегородской области приют, который занимается, пристраивает тысячу бездомных собак в год в рамках области. Я один, как депутат, пристраивал в год больше сотни животных», — пояснил он.

Первым российским регионом, разрешившим эвтаназию бездомных животных, стала Бурятия. Позже аналогичные меры приняли власти Республики Алтай. Помимо того, в декабре аналогичный законопроект в первом чтении поддержали депутаты законодательного собрания Забайкальского края, а в Астраханской области региональная дума приняла разрешающий усыплять бездомных собак закон сразу в двух чтениях.

11 января стало известно, что в Улан-Удэ впервые после вступления в силу нового закона субъекта усыпили 18 бездомных собак. Процедура была произведена в питомнике «Ананда». После этого волонтеры начали вывозить животных из региона при невозможности найти им хозяев. Собак вывозят на поездах и автобусах.