В Малом театре подтвердили смерть народного артиста СССР Соломина

В Малом театре подтвердили смерть народного артиста СССР Юрия Соломина

Администрация Малого театра подтвердила «Ленте.ру» сообщения о смерти народного артиста СССР и художественного руководителя театра Юрия Соломина. Артисту было 88 лет.

Сотрудник Малого театра рассказал, что смерть наступила в результате болезни. Также он добавил, что по его информации, Соломин скончался дома.

Сообщения о смерти художественного руководителя Малого театра со ссылкой на источник появились днем 11 января.

6 ноября народный артист СССР был экстренно госпитализирован в Москве — худрук Малого театра потерял сознание во время прогулки, а скорую помощь ему вызвали очевидцы.

Артисту диагностировали двустороннюю пневмонию. Заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.

В конце декабря внучка Соломина рассказала, что актер будет вынужден встретить Новый год в больнице. Она отметила, что решение было принято врачами после изучения контрольных анализов звезды.

В фильмографии Соломина насчитывалось более ста проектов, в числе которых — «Дерсу Узала», «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Московская сага» и многие другие.