В Молдавии выразили сожаление из-за решения России закрыть въезд ряду граждан

МИД Молдавии выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд ряду граждан

В министерстве иностранных дел Молдавии выразили сожаление из-за решения России закрыть въезд для ряда граждан страны. Об этом заявил глава пресс-службы МИД республики Игорь Захаров, его слова передает РИА Новости.

«Решение Российской Федерации вызывает сожаление», — отметил он.

Захаров также подчеркнул, что Кишинев сохраняет приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета.

Во вторник, МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и заявил ему протест из-за недружественных действий Кишинева. Обеспокоенность дипломатического ведомства была вызвана информацией о том, что республика будет готовить на своей территории военнослужащих Вооруженных сил Украины.