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10:23, 11 января 2024Бывший СССР

В Молдавии выразили сожаление из-за решения России закрыть въезд ряду граждан

МИД Молдавии выразил сожаление из-за решения России закрыть въезд ряду граждан

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В министерстве иностранных дел Молдавии выразили сожаление из-за решения России закрыть въезд для ряда граждан страны. Об этом заявил глава пресс-службы МИД республики Игорь Захаров, его слова передает РИА Новости.

«Решение Российской Федерации вызывает сожаление», — отметил он.

Захаров также подчеркнул, что Кишинев сохраняет приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении безопасности и суверенитета.

Во вторник, МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и заявил ему протест из-за недружественных действий Кишинева. Обеспокоенность дипломатического ведомства была вызвана информацией о том, что республика будет готовить на своей территории военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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      Александр Курбатов
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