В России возможную конфискацию активов назвали плохим знаком для других стран

Депутат Наумов назвал конфискацию США активов РФ дурным знаком для других стран

Поддержка США идеи о конфискации замороженных российских активов является плохим сигналом всему миру. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

По его словам, своим решением администрация американского лидера Джо Байдена доказала, что доверять США в вопросах бизнеса опасно для любой страны. «Нельзя быть уверенным в сохранности ни одного актива, находящегося за пределами национальной юрисдикции», — подчеркнул Наумов.

Депутат убежден, что возможной конфискацией замороженных активов США хотят оказать политическое давление на Россию, шантажировать ее, и это можно назвать дурным знаком для других стран мирового сообщества.

11 января агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. В агентстве отметили, что президент США поддержал это решение из-за сложностей с принятием пакета финансирования для Украины в Конгрессе.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что России есть чем ответить на конфискацию замороженных активов. По его словам, своим решением США подорвали всю финансовую мировую систему и доверие к доллару.