Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 11 января 2024Россия

В России возможную конфискацию активов назвали плохим знаком для других стран

Депутат Наумов назвал конфискацию США активов РФ дурным знаком для других стран

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поддержка США идеи о конфискации замороженных российских активов является плохим сигналом всему миру. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

По его словам, своим решением администрация американского лидера Джо Байдена доказала, что доверять США в вопросах бизнеса опасно для любой страны. «Нельзя быть уверенным в сохранности ни одного актива, находящегося за пределами национальной юрисдикции», — подчеркнул Наумов.

Депутат убежден, что возможной конфискацией замороженных активов США хотят оказать политическое давление на Россию, шантажировать ее, и это можно назвать дурным знаком для других стран мирового сообщества.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
«Это сигнал» США устроили взрыв на ядерном полигоне. Будут ли в России проводить новые испытания атомных бомб?
«Это сигнал»США устроили взрыв на ядерном полигоне. Будут ли в России проводить новые испытания атомных бомб?
20 октября 2023

11 января агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена поддержала закон о конфискации замороженных активов РФ на сумму около 300 миллиардов долларов. В агентстве отметили, что президент США поддержал это решение из-за сложностей с принятием пакета финансирования для Украины в Конгрессе.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что России есть чем ответить на конфискацию замороженных активов. По его словам, своим решением США подорвали всю финансовую мировую систему и доверие к доллару.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион

      В Red Wings объяснили задержку рейса из России в Грузию

      Ветеран СВО заступился за чиновника в шапке с флагом недружественной страны

      Футболисты потеряли сознание на борту неисправного самолета

      Израиль потребовали исключить из «Евровидения»

      В водах Оманского залива задержан американский танкер

      Медведев обратился к «наследникам Гитлера и Муссолини» в Киеве с напоминанием

      Россияне бросились скупать недвижимость в одной стране

      В Китае впервые запустили коммерческую ракету Gravity-1

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости