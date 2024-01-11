В российском городе шквалистый ветер сорвал обшивку с дома

В Новосибирске обшивку с дома сорвало шквалистым ветром

В Новосибирске стена одного из жилых домов лишилась обшивки — ее сорвало из-за порывистого ветра. Внимание на ситуацию в российском городе обратило сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в четверг, 11 января, в доме, расположенном по адресу: улица Пригородная, 21. На опубликованных снимках можно увидеть, что после того как шквалистый ветер снес с фасада многоквартирного дома обшивку, несколько ее рядов остались лежать на земле. Помимо этого, из-за случившегося обнажилась кирпичная стена здания. В комментариях пользователи соцсети назвали фасад «очень вентилируемым» и раскритиковали качество постройки дома.

Ранее в этот же день стало известно, что часть Новосибирска осталась без света и тепла по причине аварии на теплотрассе. Из-за прорыва на улицах города образовались потопы.