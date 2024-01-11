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16:37, 11 января 2024Россия

В Совфеде порассуждали о Зеленском и еврокарликах

Сенатор Джабаров: после приема еврокарликами Зеленского ждет нерукопожатность

Фото: Alina Smutko / Reuters

После приема еврокарликами Владимира Зеленского может ждать полная нерукопожатность. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор обратил внимание читателей на тот факт, что ранее Зеленского принимали лидеры крупных держав. В последнее же время его встречи проходят лишь с главами небольших и слабых экономически стран.

«Сейчас его принимают еврокарлики, вся сила которых в пустой говорильне. Еще немного, и Зеленский станет вообще нерукопожатным нигде», — порассуждал Джабаров.

Ранее сообщалось о поездке Зеленского в Эстонию. 10 января политик также приезжал в Литву для переговоров по безопасности и евроинтеграции.

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