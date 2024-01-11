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10:30, 11 января 2024Забота о себе

Врач предостерегла от одной распространенной ошибки в туалете

Колоректальный хирург Загиян: долгое сидение на унитазе провоцирует геморрой

Фото: Unsplash

Долгое сидение на унитазе вредно для кишечника и провоцирует геморрой. От совершения этой распространенной ошибке в туалете предостерегла колоректальный хирург Карен Загиян, пишет HuffPost.

Загиян предупредила, что максимальное время, которое допустимо проводить на унитазе, — пять минут. Врач подчеркнула, если сидеть дольше, кровеносные сосуды в прямой кишке расширяются и постепенно образуют геморроидальные узлы. «В унитазе действует вакуум, который натягивает геморроидальные вены и оказывает на них негативное влияние», — объяснила Загиян.

Специалистка отметила, что не все люди могут выполнить эту рекомендацию из-за состояния здоровья и особенностей организма. Однако при отсутствии патологий она посоветовала не задерживаться в туалете дольше положенного времени. «Если вы не закончили или не начали дефекацию в течение пяти минут, встаньте и вернитесь в другой раз, когда позыв вновь возникнет», — дала совет Загиян.

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      Екатерина Улитина
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