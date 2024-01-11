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23:20, 11 января 2024Спорт

Защитник «Ростова» рассказал о неприятных для него словах Карпина

Прохин заявил, что ему было неприятно слышать слова Карпина об обороне «Ростова»

Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Защитник «Ростова» Данила Прохин, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о критике от главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Его слова приводит Sport24.

По словам россиянина, ему были неприятны слова специалиста, который назвал оборону желто-синих без Максима Осипенко катастрофой. «Но я же не главный тренер. Карпин говорит то, что думает. Это его мнение. Думаю, любому защитнику "Ростова" неприятно это слышать», — заявил Прохин.

Прохин подписал контракт с «Ростовом» в 2021 году. В декабре прошлого года ростовчане отдали его в аренду «Оренбургу».

В нынешнем сезоне защитник провел десять матчей в чемпионате России. Прохин не отметился результативными действиями и получил три желтых карточки.

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      Алексей Гусев
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