Аналитик объяснил укрепление рубля

Аналитик Рясков: укрепление рубля связано с возобновлением валютных операций ЦБ

Нынешнее укрепление курса российской валюты к доллару связано с рядом факторов, включая активную покупку рублей отечественными экспортерами. Об этом заявил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков в разговоре с «Лентой.ру».

В качестве другой важной причины укрепления рубля к доллару эксперт назвал возобновление валютных операций руководством Центробанка (ЦБ). Речь идет о продаже или покупке валюты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). На этом фоне курс российской валюты в январе 2024 года с большой долей вероятности будет находиться в пределах 90-95 рублей за доллар, объяснил аналитик.

Рясков также не исключил, что в ближайшее время давление на рубль может оказать потенциальное изменение правил обязательных продаж валютной выручки рядом категорий российских экспортеров. Кроме того, на курс российской валюты продолжат влиять и другие факторы, включая изменение биржевых цен на нефть, динамика импорта, инфляции, а также ожидания участников рынка от февральского заседания совета директоров ЦБ.

В ходе торгов 12 января на Московской бирже (Мосбирже) курс доллара в моменте опускался ниже отметки 88 рублей и доходил до уровня в 87,97 рубля. Столь низких котировок американской валюты не фиксировалось на площадке с ноября 2023 года. По состоянию на 13:36 по московскому времени, курс доллара незначительно отыграл утреннее падение и составил 88,06 рубля.

В свою очередь, курс евро в ходе торгов 12 января продемонстрировал схожую динамику по отношению к российской валюте. Котировки евро в моменте опускались до минимального за месяц уровня в 96,77 рубля. Ближе к 13:40 по московскому времени снижение курса европейской валюты усилилось. К этому времени за евро на Мосбирже давали 96,61 рубля.