Белый дом высказался о возможной конфискации российских активов

Кирби: у Белого дома нет новой информации о возможной конфискации активов России

Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить новую информацию об обсуждении Западом вопроса конфискации замороженных активов России. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«У меня нет для вас новой информации об этом», — высказался он.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности США «в принципе приветствует» принятие законопроекта, который позволит изъять средства на сумму около 300 миллиардов долларов и передать их на восстановление Украины. В свою очередь, в России предупредили, что подобные действия будут иметь «глубокие последствия».