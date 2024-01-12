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13:48, 12 января 2024Спорт

Еще один российский фехтовальщик заявил о желании получить гражданство США

Российский саблист Константин Лоханов заявил о желании получить гражданство США

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский саблист Константин Лоханов заявил о желании получить гражданство США. Об этом стало известно USA Today.

По информации источника, спортсмен намерен отобраться на Олимпийские игры-2024, которые пройдут летом в Париже. Олимпийский и паралимпийский комитет США, а также национальная федерация фехтования выразили поддержку этой инициативы.

Ранее еще два российских фехтовальщика — шпажисты Сергей и Виолетта Бида — захотели выступать за сборную США. Сергей также планирует пройти в состав американской сборной на Игры-2024.

В 2022 году Лоханов развелся с олимпийской чемпионкой по фехтованию Софией Поздняковой из-за переезда в США. Он предлагал жене поехать с ним, однако спортсменка решила остаться в России и подать на развод.

Лоханов участвовал в Олимпиаде-2020 в Токио, однако не завоевал медалей. Он является двукратным чемпионом мира по сабле среди юниоров.

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