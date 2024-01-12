Европейцы резко нарастили отбор газа из подземных хранилищ

GIE: расход газа из европейских подземных хранилищ достиг трехлетнего максимума

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) ближе к середине января достиг почти миллиарда кубометров в сутки. Этот показатель стал максимальным за последние три года, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Столь высоких темпов отбора топлива из европейских ПХГ не фиксировалось с января 2021 года, уточнили эксперты. На этом фоне суммарные запасы газа в регионе снизились до 82 процентов от общей вместимости хранилищ Евросоюза. Впрочем, из-за похолодания увеличились поступления сжиженного природного газа (СПГ), что помогает компенсировать снижение запасов топлива в местных ПХГ, утверждают аналитики.

Темпы отбора газа из европейских ПХГ начали расти ближе к разгару отопительного сезона, который традиционно длится с ноября по март включительно. В середине декабря среднесуточный показатель увеличился почти вдвое.

На фоне холодов подобная динамика продолжилась и в 2024 году. Так, к концу первой недели месяца запасы топлива в европейских ПХГ опустились ниже отметки в 85 процентов от их максимальной вместимости и достигли уровня в 84,27 процента.

В итоге к 8 января в подземных хранилищах находилось в общей сложности 92,87 миллиарда кубометров газа. Однако, несмотря на высокие темпы отбора топлива, уровень запасов газа в регионе по-прежнему заметно превосходит средний показатель на этот период времени за последние пять лет.