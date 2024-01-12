Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:53, 12 января 2024Экономика

Европейцы резко нарастили отбор газа из подземных хранилищ

GIE: расход газа из европейских подземных хранилищ достиг трехлетнего максимума

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) ближе к середине января достиг почти миллиарда кубометров в сутки. Этот показатель стал максимальным за последние три года, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Столь высоких темпов отбора топлива из европейских ПХГ не фиксировалось с января 2021 года, уточнили эксперты. На этом фоне суммарные запасы газа в регионе снизились до 82 процентов от общей вместимости хранилищ Евросоюза. Впрочем, из-за похолодания увеличились поступления сжиженного природного газа (СПГ), что помогает компенсировать снижение запасов топлива в местных ПХГ, утверждают аналитики.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Темпы отбора газа из европейских ПХГ начали расти ближе к разгару отопительного сезона, который традиционно длится с ноября по март включительно. В середине декабря среднесуточный показатель увеличился почти вдвое.

На фоне холодов подобная динамика продолжилась и в 2024 году. Так, к концу первой недели месяца запасы топлива в европейских ПХГ опустились ниже отметки в 85 процентов от их максимальной вместимости и достигли уровня в 84,27 процента.

В итоге к 8 января в подземных хранилищах находилось в общей сложности 92,87 миллиарда кубометров газа. Однако, несмотря на высокие темпы отбора топлива, уровень запасов газа в регионе по-прежнему заметно превосходит средний показатель на этот период времени за последние пять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев пригрозил Британии войной

      На крупнейшем видеоресурсе России установили рекорд

      Два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов

      Южная Корея захотела занять 10 процентов рынка космических пусков

      Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» подавать в международный

      Акции судоходных компаний резко подорожали на фоне атаки США на Йемен

      Украинский генерал признал возможности России для продвижения

      В офисе Зеленского рассказали о сроках принятия закона о мобилизации

      Найден самый уродливый газон в мире

      В Словакии предложили запретить бургеры из-за ударов США по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости