ХАМАС отреагировал на удары США по Йемену

ХАМАС: США и Британия ответственны за последствия агрессии против Йемена

Ответственность за последствия агрессии против Йемена для безопасности региона лежит на США и Британии. Так на удары США по йеменским хуситам отреагировало радикальное палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем вопиющую американо-британскую агрессию против Йемена. Мы возлагаем на них ответственность за ее последствия для безопасности региона», — говорится в заявлении движения.

ХАМАС заявил, что Лондон и Вашингтон ответственны также за нарушение суверенитета арабской республики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение США нанести авиаудары по Йемену. По ее словам, это является очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.