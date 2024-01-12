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10:52, 12 января 2024Мир

ХАМАС отреагировал на удары США по Йемену

ХАМАС: США и Британия ответственны за последствия агрессии против Йемена

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Handout / Reuters

Ответственность за последствия агрессии против Йемена для безопасности региона лежит на США и Британии. Так на удары США по йеменским хуситам отреагировало радикальное палестинское движение ХАМАС, сообщает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем вопиющую американо-британскую агрессию против Йемена. Мы возлагаем на них ответственность за ее последствия для безопасности региона», — говорится в заявлении движения.

ХАМАС заявил, что Лондон и Вашингтон ответственны также за нарушение суверенитета арабской республики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение США нанести авиаудары по Йемену. По ее словам, это является очередным примером извращения англосаксами резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.

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      Дарья Балацкая
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