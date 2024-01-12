Китайские военные заявили о политике нулевой терпимости к коррупции

Bloomberg: генерал Хэ Вэйдун заявил, что Китай нетерпим к коррупции в армии

Китай придерживается политики нулевой терпимости к коррупции в армии. Об этом сообщил заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал Хэ Вэйдун, передает агентство Bloomberg.

«Ключевое меньшинство» (руководящие кадры — прим. "Ленты.ру") Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подвергнется тщательным проверкам», — заявил военный.

Как указывает Bloomberg, Пекин активно проводит кадровую чистку и уже сместил пятерых высокопоставленных военнослужащих в ракетных войсках после коррупционного скандала.

Ранее разведслужбы США сообщили, что в рамках коррупционной схемы китайские ракеты заправлялись водой вместо топлива. Под подозрение также попал экс-министр обороны КНР Ли Шанфу.