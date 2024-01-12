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14:21, 12 января 2024Ценности

Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Папарацци сняли дизайнера Бьянку Цензори во время похода по магазинам в головном уборе в популярном в соцсетях стиле «типичной славянки». Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что 29-летняя жена американского рэпера Канье Уэста отправилась вместе с ним на шопинг в Лос-Анджелесе, США. На полученных кадрах она предстала в объемной меховой шапке-ушанке черного цвета. Кроме того, избранница музыканта надела кожаный плащ длины макси и узкие остроносые сапоги на шпильках.

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В свою очередь, Уэст выбрал для прогулки свою фирменную кожаную толстовку и мешковатые серые брюки.

В декабре Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Она предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами, которое обнажало ее нижнее белье. Кроме того, девушка надела огромную меховую шапку-ушанку и прозрачные мюли на каблуках.

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      Карина Черных
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