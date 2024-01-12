Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

Папарацци сняли дизайнера Бьянку Цензори во время похода по магазинам в головном уборе в популярном в соцсетях стиле «типичной славянки». Соответствующий материал публикует Page Six.

Отмечается, что 29-летняя жена американского рэпера Канье Уэста отправилась вместе с ним на шопинг в Лос-Анджелесе, США. На полученных кадрах она предстала в объемной меховой шапке-ушанке черного цвета. Кроме того, избранница музыканта надела кожаный плащ длины макси и узкие остроносые сапоги на шпильках.

В свою очередь, Уэст выбрал для прогулки свою фирменную кожаную толстовку и мешковатые серые брюки.

В декабре Бьянка Цензори пришла в откровенном наряде на вечеринку в Дубае. Она предстала перед гостями в облегающем мини-платье с длинными рукавами, которое обнажало ее нижнее белье. Кроме того, девушка надела огромную меховую шапку-ушанку и прозрачные мюли на каблуках.